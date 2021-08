Un nuovo, importante, indizio. Che arriva direttamente dal Vélodrome di Marsiglia, dove alle 20.45 è in programma OM-Bordeaux, seconda giornata di Ligue 1. Una seconda giornata che non vedrà come protagonista - o almeno, non da subito - Yacine Adli. Parte dalla panchina, infatti, il centrocampista classe 2000, obiettivo di mercato del Milan. Un secondo segnale in poche ore, un indizio che segue le parole di Gerard Lopez. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente del Bordeaux aveva dichiarato: "​Adli al Milan? C’è interesse di tutte le parti. Se saremo d’accordo, sarà considerato fatto. Altrimenti, saremo molto felici di mantenere Yacine".



AFFARE IN CHIUSURA - Parole che danno speranza al Milan, alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto da regalare a Stefano Pioli. Specie dopo la lesione di Franck Kessie, evento che ha accelerato la trattativa per il giovane francese. Il principio d'accordo tra i club c'è già, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: il Milan pagherà circa 10 milioni bonus compresi, per il giocatore è pronto un quadriennale. Ore decisive, già nei prossimi giorni il ragazzo potrebbe essere a Milano. Intanto, al Vélodrome, va in panchina. E non è un indizio da poco...