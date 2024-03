Milan, Adli: 'Potevamo fare di più, al ritorno vincerà chi ha più co****ni'

Il Milan vince contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League ma non ipoteca la qualificazione ai quarti nonostante oltre un'ora di superiorità numerica, il 4-2 di San Siro infatti lascia la porta aperta alle possibilità di rimonta dei cechi nella gara di ritorno, in programma giovedì 14 marzo (ore 18.45) alla Eden Arena.



Al termine della partita, il centrocampista rossonero Yacine Adli ha parlato a Milan TV: "Volevamo fare un altro gol, la partita ci ha dato la possibilità con l'uomo in più, volevamo farne il più possibile. Siamo più due sopra, la partita là sarà tosta, dobbiamo mostrare mentalità. Chi avrà più co****ni vincerà".



LE DIFFICOLTA' DELLA PARTITA - "Nel calcio segnare è complicato, ne abbiamo fatti quattro ma i due gol subiti ci rimangono un po' di traverso, dobbiamo andare là e chiudere la partita".



ATTEGGIAMENTO - "Serve forza, vigore, quando scendo in campo metto tutto quello che ho, con questo club deve essere sempre così".