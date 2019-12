Maglia da titolare e un'ora di gioco in campo al debutto stagionale contro l'Udinese. Subentrato per gli ultimi dieci minuti nella sfida successiva contro il Brescia. Poi, solo tanta panchina. I 70 miseri minuti collezionati ad agosto restano sin qui gli unici di Fabio Borini con la maglia del Milan nell'attuale stagione. Utilizzato con il contagocce da Giampaolo, mai considerato da Pioli. Tanto che, per la sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo, l'attaccante non è nemmeno stato convocato per scelta tecnica.



Il suo addio, dunque, sembra sempre più vicino. A dar forza all'ipotesi è Roberto De Fanti, procuratore del giocatore. Intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, l'agente ha dichiarato: "Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un'altra parte. Dove? Le soluzioni non mancano sia in Italia che in Inghilterra. Milan? E' stata un'esperienza assolutamente positiva".



Il contratto in scadenza nel 2020 e un rinnovo mai trattato rendono sempre più vicino l'addio. Su di lui, secondo quanto raccolto, è forte l'interesse del Crystal Palace.