Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, terzino del Milan, parla a MilanNews.it: "Cosa mi aspetto dalla sua stagione? Mi aspetto un anno in cui lui sia protagonista e che la sua crescita debba andare di pari passo con quella della squadra. Secondo me il Milan può crescere e Davide lo stesso. Mi aspetto che il suo modo di lavorare e la sua voglia di migliorarsi lo aiutino in un ulteriore processo di crescita. Deve compiere ancora 22 anni, di questo passo il suo futuro è roseo".



"Più maturo dell'età che ha? Ho sempre detto che quella è la sua più grande caratteristica. Ha una grandissima personalità e nella chiamata post-partita, per farti capire, non ha nemmeno menzionato il suo gol in 20 minuti di telefonata. Abbiamo solo parlato del dispiacere che aveva per la sconfitta. Questo dimostra ulteriormente il fatto che lui anteponga il bene della squadra a quello personale. Questo è uno dei motivi per cui lui continua a crescere".