L'agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare del terzino rossonero: "Guai se non fosse una grande stagione per Andrea... Non gioca da un anno ma mi aspetto di vederlo in grandissima forma quando sarà al top. ​Il Milan sta facendo un grandissimo lavoro, potrebbero giocare dieci anni insieme in difesa. Possono replicare le annate di Baresi, Costacurta, Maldini, tanti anni insieme con la stessa maglia".