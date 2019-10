Gianluca, agente di, terzino sinistro di, posta un messaggio su Instagram per il suo assistito: "Direzione Milano dopo due partite con la nazionale svizzera in cui sei stato come sempre tra i migliori in campo. Hai realizzato tanti gol per la Svizzera, con i tuoi rigori e un salvataggio sulla linea di porta l’hai portata ai Mondiali in Russia! Anche i migliori al mondo sbagliano un rigore. Su di te non si può discutere, sei un ragazzo d‘ oro, un professionista vero e hai un grande cuore, mai una virgola fuori posto! Su tutto, sei tra i migliori terzini sinistri al mondo con quasi 40 gol in carriera! Chi ti conosce ti rispetta, non ti curare di chi non ti rispetta senza conoscerti".