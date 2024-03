Milan, aggiornamenti su Gyökeres

Viktor Gyökeres, attaccante svedese classe 1998, è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati in questa stagione. D’altronde i numeri con lo Sporting Lisbona sono straordinari: 22 gol in campionato, 5 in Europa League e 3 in coppa di Lega portoghese. L’ex Coventry è stato accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni ma secondo Sportitalia la pista sarebbe fredda e difficile considerando la clausola da 100 milioni di euro e ì zero contatti tra le parti fino ad ora.