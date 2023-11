La mancanza di uomini nel reparto offensivo, fra infortuni e squalifiche, porterà Stefano Pioli a portare in panchina per la sfida contro la Fiorentina il giovanissimo Francesco Camarda. Talento precoce della Primavera del Milan, il 15enne attaccante rossonero molto probabilmente si siederà in panchina, per la prima volta a San Siro.