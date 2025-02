Getty Images

Milan agli ottavi di Champions League se... Tutte le combinazioni

Gabriele Stragapede

56 minuti fa



Non ci sono alternative, al Milan serve vincere per passare il turno e centrare gli ottavi di finale di Champions League, obiettivo sfumato durante la fase campionato dopo la sconfitta in trasferta a Zagabria nell'ultima giornata. Questa sera, dunque, i rossoneri si giocano una fetta importante della propria stagione.



Si riparte dall'1-0 con cui gli olandesi hanno sconfitto la formazione di Sergio Conceicao all'andata, un risultato che obbliga il Diavolo a dover ribaltare tutto per aggiudicarsi gli ottavi.



COSA SERVE AL MILAN PER QUALIFICARSI - Il Milan, visto il ko di misura rimediato in Olanda, può soltanto battere il Feyenoord con almeno due goal di scarto per passare il turno immediatamente ed evitare i tempi supplementari (si accederebbe a questo scenario se i meneghini uscissero vincenti con un solo goal di scarto nei 90' regolamentari) ed eventualmente i rigori. In caso di pareggio o di sconfitta, ovviamente, il club di Via Aldo Rossi sarebbe eliminato.