Il Milan sta per assicurarsi il giovane bomber del Vicenza Tommaso Mancini: 2004, 1,90 m di altezza, già 9 presenze con la prima squadra. Su di lui c'era anche l'interesse della Juventus, ma i rossoneri hanno dato l'accelerata decisiva e sono ai dettagli con il giocatore dopo aver trovato l'accordo con i veneti.



LE CIFRE - La società di Via Aldo Rossi verserà 1,5 milioni più bonus al Vicenza per regalare ad Ignazio Abate il bomber per la prossima stagione.