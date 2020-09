Il Milan è alla ricerca di un difensore, visto che il reparto ha iniziato la stagione in emergenza, e tra i nomi cercati c'è anche quello di Kris Ajer, centrale del Celtic Glasgow. Che però, tramite le parole del suo allenatore, fa muro.



Neil Lennon, infatti, blocca il classe '98 in conferenza stampa: "E' concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non vogliamo venderlo. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni".