Il Milan, e soprattutto il suo tecnico Giampaolo, sono già al bivio: nella sfida di domenica sera a San Siro con la Fiorentina solo i tre punti possono cambiare in meglio una situazione delicata. Il pronostico è rossonero, ma senza grandi squilibri: il segno «1» è a 2,37, il colpo di Montella contro il club che lo ha esonerato nel 2017 è a 3,15, il pari si gioca a 3,10. Evidenti finora le difficoltà in zona gol del Milan, che ha realizzato due gol su rigore e solo uno su azione. Anche per questo l'Under (1,70) è più probabile dell'Over (2,03). Fra le altre, nessun problema (almeno sulla carta) per la Juventus, il cui successo con la Spal è dato a 1,25. Alto il pari, a 5,50, stellare il «2», a 13