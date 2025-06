Milan-Al Hilal, intesa per Theo Hernandez. Cambiaso prima idea per sostituirlo

Sono ore frenetiche in casa rossonera, l'arrivo dicome nuovo direttore sportivo ha dato un impulso alle operazioni del club, a partire dall'arrivo diin panchina. Diversi i tavoli aperti, dai discorsi con ilper la cessione dialla ripresa dei dialoghi per il rinnovo diE poi c'è Theo Hernandez,e per cui sono stati congelati i piani di prolungamento. Da tempo si parla di un possibile passaggio in Arabia Saudita e dalla scorsa settimana la trattativa ha preso una forma più definita. L', che si sta muovendo anche per assicurarsi Simone Inzaghi in panchina, vuole fortemente il terzino francese e nel frattempo in via Aldo Rossi si studiano le mosse per il suo eventuale sostituto.

- I discorsi tra i club sono ben avviati, tant'è che Milan e Al-Hilal hanno raggiunto un'per il trasferimento di Theo Hernandez.che ha sul piatto, come avevamo raccontato , una: l'Al-Hilal attende la risposta definitiva del giocatore, mentre spifferi dall'Arabia Saudita parlano di una cauta fiducia da parte della società di Riad.- Come sostituire Theo Hernandez in caso di partenza? Il Milan valuta diversi profili e diversi nomi sono emersi negli ultimi giorni, come Junior. Uno sta prendendo quota: quello di. Il giocatore della Juventus è da tempo sulla lista del Diavolo ma, come evidenziato da Sky Sport, ora sarebbe balzato in cima nelle preferenze del club., che ha già lavorato con il classe 2000 in bianconero e lo riabbraccerebbe volentieri in questa nuova avventura a Milano,pronto a valutarlo in relazione a cosa succederà con Theo Hernandez.

- In questa stagione Cambiaso ha collezionato 42 presenze con 2 goal e 5 assist, numeri che gli sono valsi anche forti interessamenti di mercato. Su tutti quello delche lo voleva lo scorso gennaio, in un'operazione che avrebbe potuto portarenelle casse della Juventus. L'esterno è legato ai bianconeri con un