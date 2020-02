Il Milan guarda già al futuro per programmare la prossima stagione. Serviranno almeno cinque nuovi innesti per migliorare la qualità della rosa e ci sono già diversi nomi nella lista della spesa rossonera. Uno di questi è Matias Zaracho, trequartista o esterno offensivo del Racing club di Avellaneda. Boban e Maldini sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro per convincere il club argentino a lasciar andare il classe 1998.



NEL MIRINO ANCHE DE PAUL - Non solo Zaracho ma anche De Paul rischia di diventare un obiettivo prioritario per il Diavolo. I due, oltre la nazionalità argentina, hanno in comune lo stesso rappresentante. Agustin Jimenez è stato avvistato più volte dalle parti di casa Milan, segnale inequivocabile di come i discorsi siano piuttosto avviati. Per il forte centrocampista l'Udinese chiede una cifra vicina ai 35 milioni, forte anche dell'ottimo campionato disputato fin qui. Rodrigo vuole spiccare il volo in un club più ambizioso, forte di quella promessa ricevuta dalla proprietà nel mercato invernale: in caso di offerta soddisfacente, arriverebbe il via libera alla cessione.