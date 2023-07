Primo giorno di scuola per il Milan 2022/23. I ragazzi di Pioli si radunano oggi a Milanello: seguiremo la giornata passo passo con l’arrivo dei calciatori e la conferenza stampa di Stefano Pioli



12:30 - L'ora è scoccata: i giocatori erano convocati per le 12:30 e stanno arrivando alla spicciolata. Sono attesi i calciatori che non hanno giocato con le nazionali. Sono attesi anche i dirigenti rossoneri da Moncada a Furlani, fino a Franco Baresi cui verrà data più visibilità nella prossima stagione.