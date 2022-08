Entusiasmo alle stelle tra i tifosi del Milan per l‘arrivo del talento belga Charles De Ketelaere. Ieri almeno 300 tifosi rossoneri hanno atteso l’arrivo del trequartista classe 2001 in albergo. Ora è già tempo di sottoporsi all’iter che porterà alle firme.



LE CIFRE - Al Bruges vanno 32 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e una percentuale (intorno al 12%) sulla futura rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti all’anno.



LE VISITE MEDICHE- De Ketelaere è arrivato poco prima delle ore 9.30 alla clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan. Ecco le immagini del suo arrivo: