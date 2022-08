Malick Thiaw è il profilo scelto da Milan per rinforzare la batteria dei difensori. Una scelta precisa dopo un lungo inseguimento durato un anno: il classe 2001 ha convinto appieno sia l’area scouting che la dirigenza rossonera.







INIZIANO LE VISITE MEDICHE - Thiaw è arrivato alla Clinica Privata La Madonnina intorno alle 9. Per il difensore tedesco inizia la giornata che porterà alla firma sul contratto. Ora le visite mediche e poi l’idoneità prima della tappa a Casa Milan per mettere nero su bianco. Allo Schalke 04 andranno 6 milioni più bonus.