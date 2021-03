Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul momento dei rossoneri, secondi in classifica e agli ottavi di Europa League: "Il Milan deve puntare al massimo obiettivo, cioè allo scudetto. E' assolutamente normale che in un campionato ci siano momenti così, ma le squadre forti sono quelle che sanno gestire i momenti negativi. I gruppi veri si costruiscono nelle difficoltà".



SU TONALI - "Lo vedo troppo timido. Credo possa diventare un giocatore importante nella storia del club e glielo auguro. Ha un talento super ed è giovanissimo: deve solo avere più personalità".