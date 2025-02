Milan, alibi azzerati: Conceicao resta solo con la Champions League

Brucia ancora.é un forte colpo basso siadel club rossonero che aveva investito tanto sul calciomercato di gennaio per cercare di andare più avanti possibile nella massima competizione continentale. Così non è stato e ora tutti sono sotto la lente d’ingrandimento, dai giocatori allo stesso Sergio Conceicao.- Sergio Conceicao ha messo la firma sulla Supercoppa Italiana ma po. Il tecnico portoghese aveva raccolto una squadra a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League ma in quattro partite ha vinto solo contro il Girona finendo per essere eliminato da un avversario modesto come il Feyenoord.un dato che crea imbarazzo nei confronti di una proprietà dove gli equilibri economici sono al primo posto. Ecco perché Sergio Conceição può essere considerato il primo responsabile della disfatta, soprattutto perchNon ha convinto nemmeno la strategia adottata nel doppio confronto con gli olandesi.

Zlatan Ibrahimovic ha smentito le voci su un rapporto teso con Sergio Conceição maa e il conseguente pass per la Champions League della prossima stagione. Il tempo degli alibi ai giocatori è finito ma anche quello per il tecnico ex Porto.