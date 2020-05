. In attesa di definire tutti i dettagli del prossimo progetto targato, prosegue la ricerca di un numero 9 cui affidare le redini di un attacco che ora poggia sulle possenti ma esperte spalle di. Lunga lista di candidati, uno su tutti:dei rossoneri. Il serbo è ora fermo ai box, non solo per lo stop del campionato spagnolo causa coronavirus ma anche per unarimediata durante la fuga in patria, ma resta al centro dei pensieri del Milan, pronto a fare sul serio per ricomporre con Rebic la coppia d'oro dell'Eintracht.per provare a intavolare l'operazione, che per il club di via Aldo Rossi ha margini già delineati: la strategia rossonera prevede un. L'idea milanista si scontra però con due ostacoli: il primo è la valutazione del cartellino di Jovic,; il secondo è legato ai dubbi diserbo per non rischiare minusvalenza. Nodi da sciogliere, i contatti proseguono per aprire una strada.- Intanto fioccano proposte per le soluzioni alternative, con la regia di. Il potente procuratore, che presto si siederà al tavolo delle trattative conper definire il rinnovo die valutare il futuro di, classe 2001 che fa gola alle big europee. Una scommessa che stuzzica i rossoneri in ottica di un rinnovamento della rosa, ma bisogna fare i conti con le richieste dell': la società olandese sa di avere in mano un prospetto di primo piano e per questo, cifra importante per un 19enne ma alla portata. Jovic la prima scelta, Boadu l'occasione firmata Raiola: il Milan si prepara per un restyling dell'attacco.@Albri_Fede90