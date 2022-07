Tutto su De Ketelaere. Il Milan ha rotto gli indugi e sta aumentando la pressione sul talento belga del Bruges. Una priorità chiara, assoluta, poi si penserà alle restanti necessità sul mercato.



SECONDA OFFERTA - Il Milan ha alzato ulteriormente la posta con una seconda offerta che, tra parte fissa e bonus, si aggira sui 30 milioni. Il Bruges ha sondato la volontà delle eventuali contropartite Roback e Jungdal ma al momento non fondamentali per la riuscita dell’operazione. De Ketelaere ha già un principio di accordo con il Milan per un contratto di cinque anni e ora aspetta il via libera dal Bruges che può arrivare già in questa settimana.