Doccia fredda. A poche ore dall'insidiosa e delicata sfida contro il Bodoe Glimt,, la seconda in pochi giorni dopo quella di Leo Duarte. Cosa succede, ora, in casa rossonera?Partiamo dalla stretta attualità, dalla gara odierna contro i norvegesi., che deve scontare il secondo dei tre turni di squalifica nelle competizioni UEFA. Spazio, dunque, al giovane. Domenica, nella trasferta di Crotone, Pioli potrà contare anche sul croato e spera in lenti progressi di, tornato in gruppo da pochi giorni dopo una lunga quarantena che lo ha costretto a una lunga assenza e lo vede ancora in ritardo di condizione (assente dai convocati per stasera).per tornare in gruppo serve il doppio tampone negativo. Difficile, dunque, che il Milan riesca ad averlo contro lo, decisamente più probabile che si provi ad averlo per ilLa positività di Ibra accende la spia dell'emergenza in casa Milan:. Questa sera toccherà a Colombo, ma la durata della quarantena di Zlatan è incerta e pone il Milan davanti a un bivio delicato in chiave mercato. Sin qui Maldini e Massara avevano deciso di non cercare un altro attaccante, ma da oggi, inevitabilmente, la riflessione sarà più intensa.