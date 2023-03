Un inconveniente dei più fastidiosi, che potrebbe costringere Olivier Giroud ad alzare bandiera bianca per la partita finora più delicata: il numero 9 del Milan ha la febbre, e la sua presenza sul campo del Tottenham mercoledì sera è in dubbio.



APPRENSIONE - L'influenza ha infatti impedito a Giroud di prendere parte all'allenamento odierno, come rilevato da Calciomercato.com, che ha trovato conferme nell'anticipazione di Gazzetta.it: Pioli spera che i due giorni rimanenti al calcio d'inizio siano abbastanza perché il suo ariete si riprenda e possa posizionarsi al centro dell'attacco rossonero.



ALTERNATIVE - C'è Origi, che al Tottenham ha già segnato un gol importantissimo nella finale di Champions del 2019, c'è Rebic che però non ha convinto a Firenze. Più staccato De Ketelaere da falso 9, soluzione adottata in Coppa Italia ma difficilmente ipotizzabile per il palcoscenico europeo.