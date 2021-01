Una sconfitta nel derby, seppur rimediata in modo rocambolesco, fa sempre male. Ma Stefano Pioli ieri ha avuto le risposte che cercava: il Milan ha reagito bene alla pesante débâcle di sabato scorso contro l'Atalanta. La reazione dal punto di vista mentale c'è stata anche dopo l'uscita dal campo di un leader fondamentale, per esperienza e qualità, come lo è Simon Kjaer.Al minuto 19 di Inter-Milan infortunio per Simon Kjaer che esce dal campo: al suo posto esordio in rossonero per Fikayo Tomori. Nel tentativo di recuperare un pallone in scivolata il capitano della nazionale danese ha sentito tirare il muscolo della gamba sinistra, l'entità del problema verrà valutato nelle prossime oreLa delusione rossonera per il ko di Simon Kjaer è stata mitigata dall'ottimo esordio di Fikayo Tomori. Il difensore classe 1997 ha sfoderato una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Grande personalità sin dal primo pallone giocato, con una discreta capacità tecnica nell'iniziare l'azione dal basso e con la giusta rapidità.. Straordinariamente aggressivo nel cercare l'anticipo, ha salvato un gol fatto con una diagonale perfetta proprio a chiudere lo specchio della porta al numero 9 nerazzurro.. Ma Frederic Massara, che stravede per lui e aveva provato a portarlo in Italia già nella sua precedente esperienza alla Roma, è stato molto bravo a strappare il diritto di riscatto. Il Milan su Fikayo Tomori può costruire il proprio futuro: ieri sono arrivati segnali molto incoraggianti in tal senso, i prossimi 5 mesi diranno se il club di via Aldo Rossi ha messo le mani sul difensore del futuro.