Saranno settimane di riflessioni e di scelte importanti in casa, per programmare nella maniera migliore una stagione che deve essere quella del tanto sospirato ritorno in Champions League, tappa fondamentale per il definitivo rilancio del club dal punto di vista sportivo ed economico. Conclusa con un esito sorprendente la telenovela Rangnick edel club rossonero e- Il trequartista brasiliano, con un "bottino" di 27 presenze tra campionato e Coppa Italia (di cui solo 13 da titolare) e un assist e. Acquistato poco più di un anno e mezzo fa per 35 milioni di euro più bonus, Paquetà è oggi un giocatore in cerca di rilancio ma, soprattutto in epoca di Covid e le conseguenze economiche portate dalla pandemia. Nelle scorse settimane,, che annovera profili graditi ai rossoneri come Milenkovic e Florentino. Piste che hanno perso un po' di forza più recentemente - in attesa di eventuali novità - e che, considerando che il mercato si concluderà solo in ottobre, alla ricerca della migliore opportunità possibile,che soltanto in poche occasioni ha saputo incidere in maglia rossonera, dopo le belle cose mostrate al Flamengo. D, quello che da sempre viene considerato come il ruolo in grado di esaltare le sue qualità., vista la difficoltà attuale (o l'impossibilità?) di rientrare di un investimento molto oneroso e di reperire sul mercato un eventuale rimpiazzo. Sono i giorni del Milan, sono questi i giorni di Paquetà.