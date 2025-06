Milan, Allegri chiama Maignan ma il portiere vuole il Chelsea: il punto sulla trattativa

I prossimi saranno i giorni di Mike Maignan, che dovrà prendere una decisione molto importante per il futuro: cedere al corteggiamento del Chelsea o rimettersi in gioco al Milan? Il portiere francese è sicuramente più attratto dalla prima soluzione, perché rappresenta una chance di valore oltre a un punto di rottura dopo mesi trascorsi ad attendere una chiamata dal club rossonero per mettere la firma sul rinnovo del contratto.

TENTATIVO - Il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri non ha tradito la sua fama di tecnico aziendalista, muovendo poche richieste difficili al direttore sportivo Igli Tare. Tra queste c’è quella di resistere alle sirene del mercato per Mike Maignan. E, se possibile, provare anche a estendere il suo attuale accordo una scadenza nel 2026. Lo stesso tecnico livornese sembra sempre più convinto di voler scendere in campo per convincere il portiere francese a rimanere, con la fascia da capitano al braccio e le chiavi dello spogliatoio.

LA TRATTATIVA - Nelle prossime ore, Milan e Chelsea hanno in programma un primo contatto diretto per iniziare a parlare di Maignan e capire le rispettive esigenze. Da un lato il club rossonero vorrebbe capitalizzare al massimo dall’eventuale cessione di uno dei suoi leader dall’altro il Chelsea si fa forte della situazione contrattuale precaria per non voler andare oltre i 20 milioni di offerta. La distanza tra domanda e offerta resta ampia, sui 10 milioni di euro ma può essere colmata con i bonus. Un fattore può giocare a favore di Allegri: il Chelsea non ha fretta avendo già 4 portieri in rosa. E proprio sul tempo a disposizione vuole fare leva il tecnico livornese, per capire se ci sono possibilità di convincere Maignan della bontà del suo nuovo progetto tecnico.