La Juventus cerca un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa a Cristiano Giuntoli del Napoli e Giovanni Rossi del Sassuolo, il club bianconero pensa a Frederic Massara.



Il braccio destro di Paolo Maldini al Milan ha giocato insieme all'allenatore Massimiliano Allegri ai tempi del Pescara con Giovanni Galeone in panchina. La Juve ci sta pensando, anche se sa che non sarà facile strapparlo al Milan: sarà lavoro per il nuovo Cda, che entrerà in carica il 18 gennaio.