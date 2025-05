Milan-Allegri, ci siamo: accordo raggiunto

Intesa raggiunta per il tecnico livornese, già alla guida dei rossoneri dall'estate 2010 a gennaio 2014, è arrivata la risposta alla proposta di contratto avanzata dal Diavolo ieri sera ed è stata positiva. Decisivo il blitz del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha incontrato l'ex allenatore anche di Cagliari e Juventus per sbloccare la situazione e arrivare alla fumata bianca.- Allegri sembrava destinato al Napoli, che lo aveva scelto come eventuale sostituto di Antonio Conte, ma l'inserimento del Milan negli ultimi giorni lo ha convinto al grande ritorno.. Ultimi passaggi formali da completare in queste ore, ma Max è pronto a tornare a varcare le porte di Milanello e a ereditare la panchina da Sergio Conceicao.

Il nuovo Milan riparte da Allegri: l'accordo è raggiunto.