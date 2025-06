Getty Images

Milan, Allegri punta tutto sugli ex: in quota vicino Vlahovic, per i bookie calde le piste Rabiot e Chiesa

10 minuti fa



Sta per partire l’Allegri 2.0 al Milan e il tecnico livornese sta pensando a diversi ex Juventus, allenati fino a un anno fa, per rinforzare la rosa rossonera. Per i bookmaker l’acquisto più vicino è quello di Dusan Vlahovic, non così sicuro di rimanere in bianconero: l’approdo del serbo a Milano entro il 1° settembre si gioca a 1,85, seguito da Adrien Rabiot, ora a Marsiglia, dato a 2.



Le parole di Federico Chiesa nei confronti del suo ex mister fanno pensare a una possibile reunion, fissata a 2,50, leggermente più attardati Andrea Cambiaso, nome caldo per il dopo Hernandez, e Hans Nicolussi Caviglia, offerti entrambi a 3, mentre è molto lontana l’ipotesi Paul Pogba, ancora svincolato dopo la squalifica, visto a 20 volte la posta.