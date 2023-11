Il Milan guarda con soddisfazione a un settore giovanile che sta regalando diverse soddisfazioni in termini di risultati e crescita dei ragazzi. Uno di questi è sicuramente il centrocampista Kevin Zeroli: il classe 2005 ha fatto vedere grandi cose con il tecnico Ignazio Abate sia in campionato che in Youth League. Oggi Kevin si è allenato in prima squadra e potrebbe essere convocato da Stefano Pioli per la sfida contro l’Udinese di sabato sera.