Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello dopo aver osservato due giorni di riposo. Olivier Giroud sta recuperando dall’infortunio ma oggi l’attaccante francese ha svolto un lavoro personalizzato. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente per capire se potrà essere a disposizione nel big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Lavoro ancora a parte per Leão, Rebic, Pellegri e Calabria: nessuno di loro sarà convocabile per la sfida agli azzurri.