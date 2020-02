Prosegue la settimana di lavoro in preparazione del Derby: squadra convocata a Milanello per colazione, prima dell'allenamento al quale hanno assistito Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Consueto inizio in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove la squadra ha terminato il riscaldamento con un torello eseguito nel cerchio di centrocampo. La seduta è proseguita con alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica; partitella a tutto campo prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, venerdì 7 febbraio, prevede un allenamento al mattino con ritrovo a Milanello per colazione.