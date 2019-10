Il Milan torna ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa, di seguito il report della seduta rossonera dal sito ufficiale del club.







Presenti a Milanello, per assistere all'allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara.



IL REPORT

La sessione è iniziata alle 10.30 in palestra con l'attivazione muscolare. Al termine i calciatori impiegati con la Fiorentina sono rimasti all'interno della struttura dove hanno proseguito il lavoro svolgendo una serie di esercizi basati sulla forza eseguiti usando degli attrezzi. Il resto della rosa, invece, è uscito sul campo: per loro ancora alcune esercitazioni tra gli ostacoli bassi e le sagome per concludere la fase di riscaldamento per poi passare alla tecnica e a una serie di partitelle a tema su campo ridotto. Nel frattempo, i portieri hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Dopo aver terminato il lavoro in palestra, anche i giocatori del primo gruppo si sono spostati sul ribassato per dedicarsi all'attività aerobica, nello specifico corsa lungo il perimetro con variazioni di ritmo.



MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

Per mercoledì 2 ottobre il programma prevede un solo allenamento al mattino: squadra pronta alle 10.30.