Milan in campo oggi in vista della ripresa contro il Lecce. Questo il report ufficiale del club verso il match: "Altra giornata uggiosa, questa mattina, a Milanello. La squadra si è ritrovata alle 10.00 per l'allenamento odierno, al quale ha assistito anche Frederic Massara. Squadra pronta sul centrale alle 11.00 per iniziare l'attivazione muscolare tramite degli di esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi; a seguire, ancora fase atletica basata sulla rapidità. Nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. La sessione è proseguita con una serie di sfide tre contro tre su campo ridotto, prima di passare a delle esercitazioni sul possesso palla e poi ad alcune partitelle a tema che hanno preceduto la parte finale, composta da una partita 11 contro 11 su metà campo".