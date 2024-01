Milan, visite mediche fissate per Romero all'Almeria: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Luka Romero viaggerà domani verso la Spagna per cominciare la sua nuova avventura all’Almeria. Domani mattina svolgerà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto con il club iberico.



DETTAGLI - Romero si trasferisce quindi all’Almeria in prestito secco fino al termine della stagione. Proprio questa condizione ha fatto preferire la società andalusa rispetto al Boca Juniors, che voleva l’inserimento del diritto di riscatto per chiudere l’affare Il Milan, infatti, non vuole perdere il controllo del giocatore perché ci crede fortemente per il futuro.