José Altafini, ex attaccante di Milan e Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla 10 a Brahim Diaz: "E la porterà con onore. Non si può pensare che soltanto Dybala giochi bene in quella posizione, Brahim Diaz è un giocatore degno dello juventino, è quel tipo di giocatore. Deve crescere ancora molto, ma sono certo che farà grandi cose. Noi del Milan faremo grandi cose. Sarà una bella stagione".