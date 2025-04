Milan, altra esclusione per Gimenez: Conceicao rilancia Leao e Abraham dal 1'

Archiviata la dolorosa sconfitta del Maradona contro il Napoli per il Milan si entra nella vigilia di una sfida tanto delicata quanto determinante per provare a salvare la stagione:Mercoledì mattina ci sarà come sempre la rifinitura più le varie prove sulle palle inattive, con una piccola finestra aperta per i possibili cambi, mache proverà ad avere la meglio sui cugini nerazzurri.. Sergio Conceicao è orientato a scegliereConferme per Theo Hernandez a sinistra conche agirà in coppa con

- Dopo un avvio folgorante. con tanto di goal all'esordio in serie A nella trasferta di EmpoliLa prestazione offerta da subentrato a Napoli non ha convinto Sergio Conceicao che sembra orientato a schieraredal primo minuto come terminale offensivo unico.