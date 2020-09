Terza amichevole e terza vittoria per il Milan, che dopo aver battuto 4-2 il Novara e 4-1 il Monza batte 5-1 il Vicenza del patron Renzo Rosso, tifosissimo rossonero e arrivato oggi a Milanello in elicottero per seguire la partita. La squadra di Pioli, che sabato affronterà il Brescia nell'ultimo test prima della sfida dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers (17 settembre), chiude il primo tempo avanti 3-0 grazie alla doppietta di Castillejo e al bel gol in girata di Colombo, schierato al centro dell'attacco al posto di Ibrahimovic, oggi assente.



PRIMO GOL - Nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra, il Vicenza neopromosso in Serie B accorcia con l'autogol di Duarte, che devia in maniera sfortunata un tiro di Guerra, e colpisce la traversa con Pontisso, prima del 4-1 di Brahim Diaz, al primo centro in rossonero, bravo a concretizzare un'imbucata di Paquetà. Nel recupero il 5-1 in mischia di Stanga.