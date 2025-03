Getty Images

Milan, altro cambio rumoroso: Joao Felix per Musah prima del 40'

Federico Targetti

13 minuti fa

Nella serata difficile data dalla protesta della Curva Sud e dal vantaggio della Lazio a San Siro, il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha cercato di dare un impulso con una sostituzione prima della fine del primo tempo.



Yunus Musah, centrocampista molto utilizzato dall'allenatore portoghese ma insufficiente nel suo rendimento in questa serata, è stato richiamato in panchina al 37' per far entrare in campo Joao Felix e ricomporre la linea dei trequartisti con Leao e Pulisic dietro al centravanti Gimenez.



Non è il primo cambio di questo tipo che Conceicao comanda da quando siede sulla panchina del Milan. Contro il Parma ha tenuto negli spogliatoi all'intervallo Leao e Theo Hernandez, contro il Torino ancora una volta il numero 10 portoghese.