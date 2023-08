Il Milan non pensa solo alla Prima squadra di Pioli e continua a rafforzare anche la Primavera di Abate, piazzando un colpo dalla Svezia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono in corso le visite mediche di Fredrik Nissen, difensore centrale classe 2005 dell' IF Brommapojkarna e della nazionale svedese Under 19.