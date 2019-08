Nella giornata di oggi c’è stato un altro colloquio in sede tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Suso, con la presenza del duo Lucci-Serginho: lo spagnolo ha un contratto fino al 2022 e una clausola da 40 milioni valida per l’estero, se dovesse rimanere vorrebbe prolungare con adeguamento, invece in caso di cessione il Milan otterrebbe un’ottima plusvalenza. Le parole del tecnico Marco Giampaolo però lo hanno al momento blindato, ma in caso di arrivo di Correa potrebbe anche essere sacrificato.