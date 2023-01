Brutte notizie per il Milan, che oltre a Fikayo Tomori, out per una lesione al muscolo rotatore dell'anca sinistra, dovrà rinunciare a Sergiño Dest per la sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle 12.30. L'americano è stato escluso dalla lista dei convocati per un affaticamento muscolare. Un problema per Pioli, che perde un'alternativa a Davide Calabria, recuperato dopo il problema contro la Lazio, ma non al 100%. In questa stagione l'ex Barcellona, che può essere riscattato per 20 milioni di euro, ha giocato 635' spalmati in 14 presenze.