Milan, altro record contro l'Inter per Camarda: superato Donnarumma

Primati, record, una vita e una carriera che sembra essere proiettata a diventare da predestinato. Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan, è appena subentrato nella sua prima stracittadina nel mondo del calcio professionistico. Il giovanissimo centravanti, gioiello del settore giovanile rossonero, è entrato al posto di Tammy Abraham, per dare una rinfrescata al reparto offensivo meneghino durante il derby valido per la 24a giornata.



Camarda, grazie al suo ingresso, ha registrato un nuovo primato nella sua precoce avventura nel calcio da professionista: il classe 2008, a poco meno di cinque settimane dal compimento del suo 17° anno d'età, è diventato il più giovane giocatore a calcare il campo in una stracittadina. Superato Donnarumma che giocò a 16 anni e 11 mesi.