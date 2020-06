Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, il Milan per il prossimo anno sta cercando un mediano fisico da affiancare a Bennacer: "Sotto questo profilo Bakayoko rappresenterebbe l’ideale. Non a caso il francese aveva chiuso molto bene con Gattuso, ma il riscatto a 35 milioni ha impedito la sua conferma: il suo nome circola ancora negli ambienti rossoneri. Dopo Ibra e l'idea Thiago Silva, altro possibile ritorno".