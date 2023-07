Yunus Musah resta un obiettivo del Milan. Il giocatore americano è in ritiro in Svizzera con il Valencia, ma, come riporta Superdeporte, continua a non allenarsi con il resto del gruppo: la versione ufficiale parla di un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fuori finora a tre dei quattro allenamenti che la squadra spagnola ha svolto in terra elvetica (l'ultimo questa mattina).