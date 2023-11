Massimo Ambrosini ha parlato in un'intervista a Radio Bruno. Queste le sue parole: "Milan? Non so chi giocherà davanti, forse verrà data un’altra possibilità a Jovic. È una grande occasione per entrambe le squadre la partita di sabato. Pioli? È un allenatore competente, ha sempre trovato la chiave per uscire dai problemi. Non è assolutamente in discussione. Fiorentina? Troverà un Milan che in questa stagione ha dimostrato di non essere molto concentrato e in forma. La Fiorentina affronta tutti gli avversari nello stesso modo, che sia il Lecce o che sia il Napoli. Beltran o Nzola? Farei giocare il primo. È un ragazzo di qualità, e sabato può essere la sua partita, anche dal punto di vista tattico."