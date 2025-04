Milan, amichevoli con Arsenal e Liverpool: pre-season a Singapore e Hong Kong

Getty Images

per preparare la prossima stagione, quella del riscatto. E giocherà un3 giorni dopo.- AC Milan è lieto di annunciare che Singapore sarà una delle destinazioni del Pre-Season Tour 2025, che vedrà la Prima squadra maschile protagonista di una serie di prestigiose amichevoli nella regione Asia-Pacifico. A Singapore, i rossoneri affronteranno l’Arsenal nella cornice dell’iconico National Stadium mercoledì 23 luglio, in un incontro che segnerà la prima partita ufficiale nella storia del Club disputata sul suolo singaporiano.

Singapore rappresenterà dunque la prima tappa del Pre-Season Tour dei rossoneri, che proseguirà poi con la sfida del 26 luglio a Hong Kong contro il Liverpool. La terza e ultima tappa del Tour verrà svelata nelle prossime settimane.La partita contro l’Arsenal si inserisce nel programma del Singapore Festival of Football, che vedrà protagonisti AC Milan, Arsenal e Newcastle United. Il Festival è stato ufficialmente presentato oggi a Singapore con un evento dedicato ai media, che ha visto anche la partecipazione di istituzioni locali e VIP, oltre che di tre leggende dei rispettivi club, tra cui Serginho, in rappresentanza dei rossoneri.

Pur trattandosi della prima visita ufficiale della Prima Squadra maschile a Singapore, il Club vanta un legame profondo con i tifosi della regione. Nel 2022, il Milan aveva già fatto tappa a Singapore con una serie di iniziative esclusive rivolte ai tifosi, con la partecipazione della Legend e Brand Ambassador Daniele Massaro, in collaborazione con i partner Emirates e PUMA. Quella visita si era poi estesa all’Indonesia, a testimonianza del forte impegno del Club verso la propria appassionata community nell’area del Sud-est asiatico.Il ritorno a Singapore con la Prima Squadra segna un momento storico per AC Milan, che consolida così la propria presenza anche in questa parte del mondo.

Ulteriori dettagli sul Pre-Season Tour 2025, incluse le informazioni relative all’acquisto dei biglietti e l’annuncio della terza tappa, saranno comunicati nelle prossime settimane.