Milan, anche contro il Cagliari sarà sciopero del tifo: 'Vogliamo risposte, questo club non è solo un brand'

Dopo il match casalingo contro il Genoa della scorsa domenica,- valida per la 36esima giornata di Serie A -per l’esito di una stagione che ha visto i rossoneri allenati da Stefano Pioli fallire tutti gli obiettivi per cui era in corsa. Un clima di esasperazione alimentato anche dai rumors sul possibile nuovo allenatore per la prossima stagione, col nome di Julen Lopetegui (ormai prossimo all’approdo al West Ham) da subito inviso alla piazza.- che si espliciterà di nuovo in una mancata esibizione delle bandiere e dei vessilli dei gruppi organizzati e nell’assenza di cori durante la partita -contro il Genoa. Durante la quale, al minuto 77, gli esponenti della Curva avevano abbandonato il settore da loro tradizionalmente occupato. "perché a tutto davvero c'è un limite".- Il messaggio poi prosegue: "Ora però la nostra pazienza è finita, perché crediamo che in questi 2 anni di aver dato la massima fiducia alla società e il massimo supporto alla squadra ed è arrivato il momento della chiarezza, di sapere finalmente quali siano le reali intenzioni della proprietà, se davvero le sue ambizioni coincidono con quelle del popolo milanista che oggi è stufo di dover solamente partecipare, di doversi accontentare di un piazzamento in Champions quando ben altro chiede e merita la storia e la tradizione del Milan., quando si sottovalutano l'amore e la fedeltà di una tifoseria capace di trascinare la sua squadra a vincere lo straordinario scudetto di 2 anni fa, grazie alla creazione di un'unione perfetta tra chi scendeva in campo e chi era sugli spalti. Avete goduto della nostra fede, avete visto il sostegno incessante di un popolo follemente innamorato, sapete quanti siamo e cosa siamo pronti a fare per il nostro Milan: cosa vi serve ancora per fare quei passi che ogni milanista vi chiede?ma che è, invece, tutta la sua vita?che ha sempre e soltanto il Milan nel cuore!".