Milan, anche Forbes parla del nuovo allenatore: '#Nopetegui? E allora perché non Italiano?

Il prossimo allenatore del Milan: chi sarà? Ormai, dopo la sollevazione popolare che ha portato la dirigenza rossonera a mettere da parte l'idea Lopetegui, sta impazzendo il toto-nomi. Da Fonseca, Van Bommel e De Zerbi piste accreditate a Conte invocato dalla platea, fino ad arrivare a possibili suggestioni e consigli più on meno richiesti.In questo contesto si inserisce il bisettimanale statunitense specializzato in economia Forbes, che dedica un articolo al Milan:"Non è la prima volta che i tifosi del Milan inscenano una protesta, e probabilmente non sarà l'ultima (il riferimento è alla sollevazione popolare per impedire la cessione di Kaka' nel 2009, ndr). Nella scorsa settimana, infatti, i tifosi rossoneri hanno lanciato un'altra protesta, questa volta online, contro il club per impedire all'allenatore spagnolo Julen Lopetegui di sostituire Stefano Pioli a fine stagione. È stato riferito che i proprietari del Milan RedBird sono stati colti di sorpresa dalla rumorosa risposta alla potenziale assunzione di Lopetegui e da allora si sono tirati indietro, tornando al tavolo da disegno e tentando di identificare un nuovo allenatore".

Forbes fa il nome di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che dovrebbe lasciare i viola in estate dopo tre anni in riva all'Arno: "sarebbe anche più economico da ingaggiare rispetto a De Zerbi, ha portato la Fiorentina a una finale europea e probabilmente ne raggiungerà un'altra nel giro di poche settimane"