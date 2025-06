Milan, anche il Bayern Monaco pensa a Leao. La posizione di Allegri e i clamorosi rumors sul Napoli

Calciatore da sempre ammirato, anche da avversario, dal tecnico livornese, che nel corso della stagione ha seguito da spettatore esterno tante gare dei rossoneri facendo trapelare parecchi pareri sul calciatore portoghese. Soprattutto sulle sue caratteristiche e sulla posizione in campo, che sotto la sua guida tecnica potrebbe essere diversa, più centrale e nel vivo del gioco.Su Calciomercato.com abbiamo scritto a più riprese degliper il calciatore portoghese classe '97, ma. Il nome di Rafael Leao rientrerebbe in una lista di giocatori seguiti dai vincitori dell'ultima Bundesliga per completare il proprio reparto d'attacco e, secondo quanto riferisce Kicker,. Un incontro nel quale sarebbe stato registrato l'apprezzamento della controparte ma anche le condizioni di un ipotetico affare., percepisce un ingaggio che (coi bonus) arriva a 7 milioni di euro netti a stagione, che ne fa il giocatore più pagato dell'intera rosa. Inoltre, all'interno di questo accordo c'èche tutela il Milan in caso di interessi concreti per il suo asso. Una cifra ovviamente irrealistica ma che dà la misura della volontà della società di via Aldo Rossi di non privarsi a cuor leggero del proprio miglior calciatore, almeno sulla carta.tanto più dopo una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista e che, senza la partecipazione ad alcuna competizione europea, comporterà pesanti perdite dal punto di vista degli incassi. In questa logica si inseriscono anche, alimentati da Repubblica e da Il Mattino: la squadra neo-campione d'Italia, che ha promesso ad Antonio Conte un calciomercato molto importante per convincerlo a restare,Qualora si prospettasse l'idea di una cessione, anche il Napoli manifesterebbe il proprio interesse per andare a colmare la casella rimasta scoperta lo scorso gennaio con la partenza di Kvaratskhelia.